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Зеленский позвал мир на специальный саммит этой зимой

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 21:38
Зеленский позвал мир на специальный саммит этой зимой

Президент Владимир Зеленский инициирует созыв специального саммита формулы мира уже этой зимой.

Источник: Зеленский во время вечернего видеообращения

Прямая речь Зеленского: "Мы готовим уже этой зимой специальный саммит. Саммит ради мира. Для нашей страны и для любого другого народа, который может подвергнуться такой же агрессии, такому же террору, что Россия принесла на нашу землю.

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Украинская формула мира - это десять четких пунктов, которые способны создать новую архитектуру безопасности, глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле, всем нашим людям. И то, что будет служить гарантиями свободы и безопасности другим народам.

Причем - не если, а когда сработает для украинцев".

Детали: Зеленский уверен, что российская агрессия потерпит крах, а другие потенциальные агрессоры не решатся такое повторить.

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Подробностей пока нет.

Идею этого саммита президент хотел представить перед финальным матчем Чемпионата мира 2022 в Катаре, но ФИФА заблокировала его выступление.

Однако мировые СМИ, спортсмены, политики, звезды распространили призыв Зеленского.

Напомним: На этой неделе Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, а во время разговора выступил с инициативой созыва глобального саммита мира.

Темы: Зеленскийвойна
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