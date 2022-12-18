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Після масованого удару РФ уже 9 мільйонам українців повернули світло – президент

Катерина ТищенкоНеділя, 18 грудня 2022, 22:26
Після масованого удару РФ уже 9 мільйонам українців повернули світло – президент
ілюстративне фото Getty Images

Уже 9 мільйонам українців повернули електропостачання після масового ракетного удару РФ 16 грудня.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Є нові результати в поверненні світла й тепла нашим людям.

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Іще 3 мільйонам українців повернуто постачання енергії. Плюс учора 6 мільйонів. Тобто після удару терористів у п’ятницю вже є результат для 9 мільйонів наших людей.

У більшості міст нормалізується й робота транспорту".

Деталі: Президент подякував усім, хто за будь-якої погоди й цілодобово здійснює ремонтні роботи, а також партнерам, які допомагають Україні з обладнанням, і бізнесу, який "перетворює свої магазини, кафе, підприємства на нові Пункти незламності".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито силами ППО.
  • В результаті ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
  • 17 грудня Зеленський повідомляв, що електроенергію повернули майже 6 мільйонам українців, однак лишалися великі проблеми з водопостачанням.

Теми: Зеленськийелектроенергія
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