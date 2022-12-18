Після масованого удару РФ уже 9 мільйонам українців повернули світло – президент

Уже 9 мільйонам українців повернули електропостачання після масового ракетного удару РФ 16 грудня.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Є нові результати в поверненні світла й тепла нашим людям.

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Іще 3 мільйонам українців повернуто постачання енергії. Плюс учора 6 мільйонів. Тобто після удару терористів у п’ятницю вже є результат для 9 мільйонів наших людей.

У більшості міст нормалізується й робота транспорту".

Деталі: Президент подякував усім, хто за будь-якої погоди й цілодобово здійснює ремонтні роботи, а також партнерам, які допомагають Україні з обладнанням, і бізнесу, який "перетворює свої магазини, кафе, підприємства на нові Пункти незламності".

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