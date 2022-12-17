За день електрику повернули 6 мільйонам українців, є великі проблеми з водою – Зеленський

За день після масованого ракетного удару електроенергію повернули майже 6 мільйонам українців, однак лишаються великі проблеми з водопостачанням.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонам українців. Ремонтні роботи тривають без перерви після вчорашнього удару терористів. Звичайно, ще дуже багато роботи щоб стабілізувати систему.

Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація – це Київ і область, Вінниця і область, Львів і область, але й у багатьох інших регіонах є масштабні відключення. Це і Дніпро і область, і Волинь, і Житомирщина, і Закарпаття, це Франківщина, Одеса, Одеська область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина, інші міста й інші області".

Деталі: Президент звернувся до міжнародних партнерів з закликом надати Україні надійний щит ППО.

Пряма мова: "Знайдіть можливості дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви це можете. Ви можете дати захист нашим людям – стовідсотковий захист від російських ракет.

Коли ми його отримаємо, тоді основна форма російського терору, а саме ракетний терор, стане просто неможливою. І лише це означатиме безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації. Що менше буде можливостей у Росії для терору, то більше буде в нас можливостей повернути й гарантувати мир".

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