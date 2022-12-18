После массированного удара РФ уже 9 миллионам украинцев вернули свет – президент

Уже 9 миллионам украинцев вернули электроснабжение после массированного ракетного удара РФ 16 декабря.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Есть новые результаты в возвращении света и тепла нашим людям.

Еще 3 миллионам украинцев возвращены поставки энергии. Плюс вчера 6 миллионов. То есть после удара террористов в пятницу уже есть результат для 9 миллионов наших людей.

В большинстве городов нормализуется и работа транспорта".

Детали: Президент поблагодарил всех, кто при любой погоде и круглосуточно осуществляет ремонтные работы, а также партнеров, которые помогают Украине с оборудованием, и бизнес, который "превращает свои магазины, кафе, предприятия в новые Пункты несокрушимости".

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