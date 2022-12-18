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После массированного удара РФ уже 9 миллионам украинцев вернули свет – президент

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 23:26
иллюстративное фото Getty Images

Уже 9 миллионам украинцев вернули электроснабжение после массированного ракетного удара РФ 16 декабря.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Есть новые результаты в возвращении света и тепла нашим людям.

Еще 3 миллионам украинцев возвращены поставки энергии. Плюс вчера 6 миллионов. То есть после удара террористов в пятницу уже есть результат для 9 миллионов наших людей.

В большинстве городов нормализуется и работа транспорта".

Детали: Президент поблагодарил всех, кто при любой погоде и круглосуточно осуществляет ремонтные работы, а также партнеров, которые помогают Украине с оборудованием, и бизнес, который "превращает свои магазины, кафе, предприятия в новые Пункты несокрушимости".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО. 
  • В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
  • 17 декабря Зеленский сообщал, что электроэнергию вернули почти 6 миллионам украинцев, однако остаются большие проблемы с водоснабжением.

Темы: Зеленскийэлектроэнергия
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