У Маріуполі озброєні зеки втекли з армії окупантів – радник мера
Неділя, 18 грудня 2022, 23:27
У Маріуполі окупанти розшукують дезертирів з числа завербованих в'язнів, які втекли зі зброєю.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Пряма мова: "У Маріуполі глобальні пошукові заходи влаштували окупанти. На щастя, шукають не партизанів. Чергові дезертири зі зброєю".
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Деталі: За інформацією Андрющенка, з російської армії втекли в'язні, вони зникли під час транспортування з Росії через Маріуполь.
Що цьому передувало: В Ясинуватій 20 озброєних зеків дезертирували з російської армії.