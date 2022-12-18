У Маріуполі озброєні зеки втекли з армії окупантів – радник мера

У Маріуполі окупанти розшукують дезертирів з числа завербованих в'язнів, які втекли зі зброєю.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "У Маріуполі глобальні пошукові заходи влаштували окупанти. На щастя, шукають не партизанів. Чергові дезертири зі зброєю".

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Деталі: За інформацією Андрющенка, з російської армії втекли в'язні, вони зникли під час транспортування з Росії через Маріуполь.

Що цьому передувало: В Ясинуватій 20 озброєних зеків дезертирували з російської армії.