В Мариуполе вооруженные зэки сбежали из армии оккупантов – советник мэра

В Мариуполе оккупанты разыскивают дезертиров из числа завербованных заключенных, которые сбежали с оружием.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "В Мариуполе глобальные поисковые мероприятия устроили оккупанты. К счастью, ищут не партизан. Очередные дезертиры с оружием".

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Детали: По информации Андрющенко, из российской армии сбежали заключенные, они исчезли во время транспортировки из России через Мариуполь.

Что этому предшествовало: В Ясиноватой 20 вооруженных зеков дезертировали из российской армии.