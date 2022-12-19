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В Мариуполе вооруженные зэки сбежали из армии оккупантов – советник мэра

"Украинская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 00:27
Российские военные, иллюстративное фото GETTY IMAGES

В Мариуполе оккупанты разыскивают дезертиров из числа завербованных заключенных, которые сбежали с оружием.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "В Мариуполе глобальные поисковые мероприятия устроили оккупанты. К счастью, ищут не партизан. Очередные дезертиры с оружием".

Детали: По информации Андрющенко, из российской армии сбежали заключенные, они исчезли во время транспортировки из России через Мариуполь.

Что этому предшествовало: В Ясиноватой 20 вооруженных зеков дезертировали из российской армии.

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Темы: МариупольоккупациявойнаРосcия
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