В Мариуполе вооруженные зэки сбежали из армии оккупантов – советник мэра
Понедельник, 19 декабря 2022, 00:27
В Мариуполе оккупанты разыскивают дезертиров из числа завербованных заключенных, которые сбежали с оружием.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "В Мариуполе глобальные поисковые мероприятия устроили оккупанты. К счастью, ищут не партизан. Очередные дезертиры с оружием".
Детали: По информации Андрющенко, из российской армии сбежали заключенные, они исчезли во время транспортировки из России через Мариуполь.
Что этому предшествовало: В Ясиноватой 20 вооруженных зеков дезертировали из российской армии.
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