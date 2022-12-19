Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Київщині працює ППО, область атакують дрони – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 02:36
На Київщині працює ППО, область атакують дрони – ОВА
Ілюстративне фото GETTY IMAGES

Через атаку ворожих дронів у Київській області працює протиповітряна оборона.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова: "Жителі Київщини! У регіоні працює ППО.

Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення тривоги".

Реклама:

Деталі: У Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях та у місті Києві оголошено повітряну тривогу.

 

Оновлено о 04:02. Кулеба повідомив, що атака ворожих дронів триває.

Очільник ОВА закликав мешканців Київщини не фотографувати та не коментувати роботу військових і сил протиповітряної оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 05:55. Журналісти "УП" повідомили про потужний "приліт" в районі міста Васильків.

Повітряна тривога у Київській області закінчилася о 05:16.

Що цьому передувало: ввечері 18 грудня у Миколаївській області було зафіксовано іранські дрони-камікадзе, їх почали збивати.

Теми: Київська областьППОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: