На Київщині працює ППО, область атакують дрони – ОВА

Через атаку ворожих дронів у Київській області працює протиповітряна оборона.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова: "Жителі Київщини! У регіоні працює ППО.



Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення тривоги".

Деталі: У Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях та у місті Києві оголошено повітряну тривогу.

Оновлено о 04:02. Кулеба повідомив, що атака ворожих дронів триває.

Очільник ОВА закликав мешканців Київщини не фотографувати та не коментувати роботу військових і сил протиповітряної оборони.

Оновлено о 05:55. Журналісти "УП" повідомили про потужний "приліт" в районі міста Васильків.

ВІДЕО ДНЯ

Повітряна тривога у Київській області закінчилася о 05:16.

Що цьому передувало: ввечері 18 грудня у Миколаївській області було зафіксовано іранські дрони-камікадзе, їх почали збивати.