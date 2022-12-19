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На Київщині працює ППО, область атакують дрони – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 03:36
Ілюстративне фото GETTY IMAGES

Через атаку ворожих дронів у Київській області працює протиповітряна оборона.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова: "Жителі Київщини! У регіоні працює ППО.

Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення тривоги".

Деталі: У Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях та у місті Києві оголошено повітряну тривогу.

 

Оновлено о 04:02. Кулеба повідомив, що атака ворожих дронів триває.

Очільник ОВА закликав мешканців Київщини не фотографувати та не коментувати роботу військових і сил протиповітряної оборони.

Оновлено о 05:55. Журналісти "УП" повідомили про потужний "приліт" в районі міста Васильків.

ВІДЕО ДНЯ

Повітряна тривога у Київській області закінчилася о 05:16.

Що цьому передувало: ввечері 18 грудня у Миколаївській області було зафіксовано іранські дрони-камікадзе, їх почали збивати.

Теми: Київська областьППОРосія
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