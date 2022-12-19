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На Киевщине работает ПВО, область атакуют дроны – ОВА

"Украинская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 02:36
На Киевщине работает ПВО, область атакуют дроны – ОВА
Иллюстративное фото GETTY IMAGES

Из-за атаки вражеских дронов в Киевской области работает противовоздушная оборона.

Источник: председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь: "Жители Киевской области! В регионе работает ПВО.

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Находитесь в укрытиях и безопасных местах до завершения тревоги".

Детали: В Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях и в городе Киеве объявлена воздушная тревога.

 

Обновлено в 04:02. Кулеба сообщил, что атака вражеских дронов продолжается.

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Глава ОВА призвал жителей Киевщины не фотографировать и не комментировать работу военных и сил противовоздушной обороны.

Обновлено в 05:55. Журналисты "УП" сообщили о мощном "прилете" в районе города Васильков.

Воздушная тревога в Киевской области закончилась в 05:16.

Что этому предшествовало: вечером 18 декабря в Николаевской области были зафиксированы иранские дроны-камикадзе, их начали сбивать.

Темы: Киевская областьПВОРосcия
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