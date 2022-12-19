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«Спорт поза політикою – це лицемірство»: Кулеба розкритикував відмову ФІФА транслювати звернення Зеленського

"Українська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 04:10
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував Міжнародну федерацію футболу, яка відмовилася показати послання президента України Володимира Зеленського про мир перед початком фіналу чемпіонату світу з футболу у Катарі.

Джерело: Кулеба в Instagram

Пряма мова: "Відмова ФІФА показати заклик президента Зеленського до миру перед фіналом ЧС вчергове проявила лицемірство під назвою "Спорт поза політикою". Але ми зруйнуємо цей Карфаген…

За цей рік ми розбили багато стін у свідомості іноземців. Щодо постачання зброї, запровадження санкцій, загалом сприйняття війни. Так само ми зруйнуємо стіну байдужості та лицемірства світових спортивних організацій до злочинної агресії Росії".

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Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Деталі: Очільник МЗС додав, що коли йому розповідають, що російські та білоруські спортсмени нібито не несуть відповідальності за злочини своїх країн і мають бути допущені до змагань, він запитує: "А як тоді бути зі 184-ма українськими спортсменами, які вже не візьмуть участі в жодних змаганнях, бо їх вбила Росія?".

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Теми: Кулеба ДмитроМЗСфутболЗеленський
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