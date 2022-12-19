"Спорт вне политики – это лицемерие": Кулеба раскритиковал отказ ФИФА транслировать обращение Зеленского

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал Международную федерацию футбола, которая отказалась показать послание президента Украины Владимира Зеленского о мире перед началом финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Источник: Кулеба в Instagram

Прямая речь: "Отказ ФИФА показать призыв президента Зеленского к миру перед финалом ЧМ в очередной раз проявил лицемерие под названием "Спорт вне политики". Но мы разрушим этот Карфаген...

За этот год мы разбили много стен в сознании иностранцев. Относительно поставок оружия, введения санкций, в целом восприятия войны. Так же мы разрушим стену равнодушия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии России".

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Детали: Глава МИД добавил, что когда ему рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям, он спрашивает: "А как тогда быть со 184-мя украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила Россия?".