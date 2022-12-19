У Києві прогриміли вибухи, над містом збили близько 15 "Шахедів"

У Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Джерела: "Українська правда", Київська МВА у Telegram

Деталі: Журналісти "УП" повідомили про два потужних вибухи у Києві.

Вибухи було чутно у центральній частині міста. Ймовірно, спрацювала ППО.

У місті продовжується повітряна тривога.

Оновлено о 04:52. Київська міська військова адміністрація повідомила про збиття над містом 9 ворожих безпілотників.

"Ворог атакує столицю баражуючими боєприпасами "Shahed". Працює ППО. На даний момент в повітряному просторі Києва збито вже 9 ворожих БПЛА", - йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.

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В адміністрації закликали мешканців столиці залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Оновлено о 05:05. Журналісти "УП" повідомляють про ще два вибухи у Києві. Звуки нагадують роботу ППО.

Оновлено о 05:17. У Києві та Київській області оголошено відбій повітряної тривоги. Вона тривала більше 3 годин.

Оновлено о 05:30. У Києві знову оголошено повітряну тривогу.

Журналісти "УП" повідомили про потужний вибух у Шевченківському районі міста. Внаслідок атаки дрона спалахнула пожежа.

Оновлено о 06:00. У столиці оголошено про відбій повітряної тривоги – вдруге за добу. Цього разу тривога тривала 25 хв.

Оновлено о 06:15. Віталій Кличко підтвердив кілька вибухів у Солом’янському та Шевченківському районах столиці. За словами мера Києва, на місцях "прильотів" зараз працюють всі служби.

Оновлено 0 06:35. За даними очільника КМВА Сергія Попка, під час атаки на Київ сили ППО збили близько 15 іранських дронів "Шахед".

"Столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". В повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15.

На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", – повідомив Попко.

Оновлено о 07:00. Пряма мова Кличка: "Попередньо, в Києві без постраждалих. Медики та рятувальники ще працюють на місцях".

Що цьому передувало: Раніше про атаку дронів на Київщину повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.