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В Киеве прогремели взрывы, над городом сбили около 15 "Шахедов"

"Украинская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 06:35
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Источники: "Украинская правда", Киевская МВА в Telegram

Детали: Журналисты "УП" сообщили о двух мощных взрывах в Киеве.

Взрывы были слышны в центральной части города. Вероятно, сработала ПВО.

В городе продолжается воздушная тревога.

Обновлено в 04:52. Киевская городская военная администрация сообщила о сбитии над городом 9 вражеских беспилотников.

"Враг атакует столицу барражирующими боеприпасами "Shahed". Работает ПВО. На данный момент в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении КГВА в Telegram.

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В администрации призвали жителей столицы оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Обновлено в 05:05. Журналисты "УП" сообщают о еще двух взрывах в Киеве. Звуки напоминают работу ПВО.

Обновлено в 05:17. В Киеве и Киевской области объявлен отбой воздушной тревоги. Она длилась более 3 часов.

Обновлено в 05:30. В Киеве снова объявлена воздушная тревога.

Журналисты "УП" сообщили о мощном взрыве в Шевченковском районе города. В результате атаки дрона вспыхнул пожар.

Обновлено в 06:00. В столице объявлено об отбое воздушной тревоги – второй раз за сутки. На этот раз тревога длилась 25 мин.

Обновлено в 06:15. Виталий Кличко подтвердил несколько взрывов в Соломенском и Шевченковском районах столицы. По словам мэра Киева, на местах "прилетов" сейчас работают все службы.

Обновлено 0 06:35. По данным главы КГВА Сергея Попко, во время атаки на Киев силы ПВО сбили около 15 иранских дронов "Шахед".

"Столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15.

К сожалению, есть попадания в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – сообщил Попко.

Обновлено в 07:00. Прямая речь Кличко: "Предварительно, в Киеве без пострадавших. Медики и спасатели еще работают на местах".

Что этому предшествовало: Ранее об атаке дронов на Киевщину сообщил глава ОГА Алексей Кулеба.

Темы: взрывКиевПВО
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