Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог атакував Дніпропетровщину дронами і "Градами", важкою артилерією, багато руйнувань

Станіслав Погорілов, Ольга Глущенко Понеділок, 19 грудня 2022, 08:09
Фото: Telegram

Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Градами", внаслідок чого є багато руйнувань.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Наші захисники з повітряного командування "Схід" знищили над областю два безпілотники. То були "Шахеди".

На Нікопольщину окупанти випустили понад 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.

Обстріляли міста та села у трьох громадах – Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій.

Минулося без постраждалих. Усюди багато руйнувань".

Деталі: Резніченко уточнив, що у Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач.

ВІДЕО ДНЯ

Через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води.

"Аварійні бригади уже працюють", – додав голова ОВА.

У Марганці російські снаряди побили понад 20 приватних будинків і господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю.

Пошкодили і кілька електромереж. У приватному обійсті зайнялася пожежа, яку рятувальники загасили.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні

Зеленський закликав владу Грузії відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

"Венеційка" рекомендує змінити законопроєкт про КСУ в редакції, яку підтримують експерти

У Києві через складну ситуацію з електрикою без тепла можуть бути 144 будинки

У РНБО і ГУР прокоментували тет-а-тет диктаторів Путіна й Лукашенка

Нардепка Янченко йде зі "Слуги народу" через розбірки голови партії Шуляк із пораненим бійцем

Усі новини...
Дніпропетровська область
РВА: жителів Нікопольського району просять провести ніч в укритті – росіяни готують обстріли
Ворог ударив по Нікополю з важкої артилерії, є постраждалий
У Кривому Розі рятувальники з-під завалів дістали тіло півторарічної дитини – ОВА
Останні новини
08:18
Частина червоної гілки метро Києва не працює через перепади напруги
08:06
Трамп каже, що рішення про кримінальні звинувачення щодо нього робить його сильнішим
07:25
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів – Генштаб
06:50
Участь Білорусі у війні проти України залишається малоймовірною – ISW
05:33
США стежать за російськими військами в Білорусі – Білий дім
04:50
"Передові позиції", які відвідував Шойгу, виявилися на півночі Криму – ЗМІ
03:55
США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні
02:13
Президент Фінляндії про заяву Макрона: гарантії безпеки потрібні не РФ, а її сусідам
02:02
Окупанти нанесли 83 удари по прикордонню Сумщини
01:31
Зеленський попросив у країн Північної Європи більше зброї
Усі новини...