Ворог атакував Дніпропетровщину дронами і "Градами", важкою артилерією, багато руйнувань

Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Градами", внаслідок чого є багато руйнувань.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Наші захисники з повітряного командування "Схід" знищили над областю два безпілотники. То були "Шахеди".

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На Нікопольщину окупанти випустили понад 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.

Обстріляли міста та села у трьох громадах – Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій.

Минулося без постраждалих. Усюди багато руйнувань".

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Деталі: Резніченко уточнив, що у Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач.

Через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води.

"Аварійні бригади уже працюють", – додав голова ОВА.

У Марганці російські снаряди побили понад 20 приватних будинків і господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю.

Пошкодили і кілька електромереж. У приватному обійсті зайнялася пожежа, яку рятувальники загасили.