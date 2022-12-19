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Враг атаковал Днепропетровщину дронами и "Градами", тяжелой артиллерией, много разрушений

Станислав Погорилов, Ольга ГлущенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 08:09
Фото: Telegram

Этой ночью россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градами", в результате чего есть много разрушений.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Наши защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью два беспилотника. Это были "Шахеды".

На Никопольщину оккупанты выпустили более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Обстреляли города и села в трех громадах - Червоногригорьевской, Мировской и Марганецкой.

Прошло без пострадавших. Повсюду много разрушений".

Детали: Резниченко уточнил, что в Червоногригорьевской громаде изуродованы 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, машины, газопровод и линия электропередач.

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Из-за атаки обесточена насосная станция водоканала. В нескольких селах нет воды.

"Аварийные бригады уже работают", - добавил глава ОГА.

В Марганце российские снаряды побили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздание.

Повредили и несколько электросетей. В частном подворье загорелся пожар, который спасатели потушили.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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