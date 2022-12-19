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Розвідка Британії оцінила тактику "Вагнера" під Бахмутом: новобранці - витратний матеріал

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 08:20
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Британська розвідка у своєму свіжому огляді розглянула тактику групи "Вагнера" під Бахмутом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі зведенням, російська військова маріонеткова група "Вагнер" продовжує відігравати важливу роль у затяжних боях у районі міста Бахмут Донецької області. В останні місяці вона розробила наступальну тактику, у якій використовує велику кількість погано навчених засуджених.

Як зазначає британська розвідка, окремим бійцям, швидше за все, видається смартфон або планшет із комерційними супутниковими знімками, де позначені вісь просування та мета нападу.

На рівні взводу та вище командири, швидше за все, залишаються в укритті та віддають накази через радіозв’язок, отримуючи інформацію по відео з невеликих безпілотних літальних апаратів.

Окремі групи та підрозділи отримують наказ слідувати за заздалегідь наміченим маршрутом, часто за вогневої підтримки, але рідше - разом із бронетехнікою. 

Оперативникам "Вагнера", які відхилилися від маршруту нападу без дозволу, швидше за все, загрожує розстріл.

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"Ця жорстока тактика спрямована на збереження рідкісних активів "Вагнера" - досвідчених командирів та бронетехніки - за рахунок доступніших новобранців, яких організація оцінює як витратний матеріал", - йдеться в огляді розвідників.

Нагадаємо, у Конгресі США пропонують визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати групу "Вагнера" терористичною організацією.

Теми: Велика Британіявійна
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