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Разведка Британии оценила тактику "Вагнера" под Бахмутом: новобранцы - расходный материал

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 07:20
Разведка Британии оценила тактику Вагнера под Бахмутом: новобранцы - расходный материал
скриншот

Британская разведка в своем свежем обзоре рассмотрела тактику группы "Вагнера" под Бахмутом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сводке, российская военная марионеточная группа "Вагнер" продолжает играть важную роль в затяжных боях в районе города Бахмут Донецкой области. В последние месяцы она разработала наступательную тактику, в которой использует большое количество плохо обученных осужденных.

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Как отмечает британская разведка, отдельным бойцам, скорее всего, выдается смартфон или планшет с коммерческими спутниковыми снимками, где обозначены ось продвижения и цель нападения.

На уровне взвода и выше командиры, скорее всего, остаются в укрытии и отдают приказы по радиосвязи, получая информацию по видео с небольших беспилотных летательных аппаратов.

Отдельные группы и подразделения получают приказ следовать по заранее намеченному маршруту, часто при огневой поддержке, но реже - вместе с бронетехникой. 

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Оперативникам "Вагнера", отклонившимся от маршрута нападения без разрешения, скорее всего, грозит расстрел.

"Эта жестокая тактика направлена на сохранение редких активов "Вагнера" - опытных командиров и бронетехники - за счет более доступных новобранцев, которых организация оценивает как расходный материал", - говорится в обзоре разведчиков.

Напомним, в Конгрессе США предлагают признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят признать группу "Вагнера" террористической организацией.

Темы: Великобританиявойна
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