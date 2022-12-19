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Окупанти за добу майже 70 разів обстріляли Херсонщину, 6 людей поранено – ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 грудня 2022, 09:10
Окупанти за добу майже 70 разів обстріляли Херсонщину, 6 людей поранено – ОВА
Ілюстративне фото ДСНС

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, за добу окупанти 69 разів вели вогонь по регіону, 6 людей було поранено.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 69 разів обстріляли територію Херсонщини. По мирних населених пунктах області ворог бив з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків".

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Деталі: Також Янушевич повідомив, що росіяни не припиняють бити по житлових кварталах самого Херсона - поцілили в освітній заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки.

За даними ОВА, минулої доби через російські обстріли 6 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Теми: Херсонська областьвійнаУкраїнаРосія
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