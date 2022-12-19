Оккупанты за сутки почти 70 раз обстреляли Херсонщину, 6 человек ранены - ОВА

Председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, за сутки оккупанты 69 раз вели огонь по региону, 6 человек были ранены.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 69 раз обстреляли территорию Херсонщины. По мирным населенным пунктам области враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов и танков".

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Детали: Также Янушевич сообщил, что россияне не прекращают бить по жилым кварталам самого Херсона - попали в образовательное учреждение, отель, частные и многоквартирные дома.

По данным ОВА, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 6 человек получили ранения различной степени тяжести.