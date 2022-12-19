Біля Бєлгорода 14 тисяч росіян без світла через обстріли - губернатор
Понеділок, 19 грудня 2022, 11:40
Унаслідок нібито обстрілу 18 грудня в російській Бєлгородській області порушено електропостачання, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
Джерело: Гладков у Telegram
Пряма мова Гладкова: "Без світла залишаються близько 14 тисяч жителів.
Аварійні бригади приступають до перепідключення на резервні джерела живлення".
Передісторія: Вранці 18 грудня в російському місті Бєлгород чули вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО.
Пізніше писали про нібито 1 загиблого і 8 поранених.
ВІДЕО ДНЯ