Біля Бєлгорода 14 тисяч росіян без світла через обстріли - губернатор

"робота ппо" в бєлгороді 18 грудня, фото rt

Унаслідок нібито обстрілу 18 грудня в російській Бєлгородській області порушено електропостачання, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Без світла залишаються близько 14 тисяч жителів.

Аварійні бригади приступають до перепідключення на резервні джерела живлення".

Передісторія: Вранці 18 грудня в російському місті Бєлгород чули вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО.

Пізніше писали про нібито 1 загиблого і 8 поранених.