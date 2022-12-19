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Біля Бєлгорода 14 тисяч росіян без світла через обстріли - губернатор

Роман ПетренкоПонеділок, 19 грудня 2022, 10:40
Біля Бєлгорода 14 тисяч росіян без світла через обстріли - губернатор
"робота ппо" в бєлгороді 18 грудня, фото rt

Унаслідок нібито обстрілу 18 грудня в російській Бєлгородській області порушено електропостачання, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Без світла залишаються близько 14 тисяч жителів.

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Аварійні бригади приступають до перепідключення на резервні джерела живлення".

Передісторія: Вранці 18 грудня в російському місті Бєлгород чули вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО.

Пізніше писали про нібито 1 загиблого і 8 поранених.

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Теми: Росіяобстрілвійна
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