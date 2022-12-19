Возле Белгорода 14 тысяч россиян без света из-за обстрелов – губернатор
Понедельник, 19 декабря 2022, 10:40
В результате якобы обстрела 18 декабря в российской Белгородской области нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь Гладкова: "Без света остаются порядка 14 тысяч жителей.
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Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания".
Предыстория: Утром 18 декабря в российском городе Белгород слышали взрывы, над одним из домов поднялся столб дыма, власти сообщили о работе ПВО.
Позже писали о якобы 1 погибшем и 8 раненных.
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