Возле Белгорода 14 тысяч россиян без света из-за обстрелов – губернатор

В результате якобы обстрела 18 декабря в российской Белгородской области нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "Без света остаются порядка 14 тысяч жителей.

Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания".

Предыстория: Утром 18 декабря в российском городе Белгород слышали взрывы, над одним из домов поднялся столб дыма, власти сообщили о работе ПВО.

Позже писали о якобы 1 погибшем и 8 раненных.