ГУР: Путін тричі відкладав напад на Україну, наполягала ФСБ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу (ліворуч) та президент РФ Володимир Путін (праворуч), ілюстративне фото з GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін тричі відкладав повномасштабне вторгнення в Україну, ініціатором нападу була Федеральна служба безпеки РФ.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю німецькій газеті Bild, опублікованому 18 грудня

Пряма мова: "За нашою інформацією, атаку переносили тричі, востаннє – в середині лютого".

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Деталі: За словами Скібіцького, Путін неодноразово обговорював ідею вторгнення з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим і міністром оборони Сергієм Шойгу, однак наполягала саме ФСБ.

Пряма мова: "Вони (співробітники ФСБ - ред.) були впевнені, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси і підштовхнули Герасимова до атаки.

Той факт, що російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами і пальним на три доби (під час спроби захопити Київ - ред.), показує, як сильно вони прорахувалися.

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Усі перші (військові - ред.) цілі провалилися: вони не змогли оточити Київ, не змогли взяти Суми, Чернігів і Харків".