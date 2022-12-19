Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУР: Путін тричі відкладав напад на Україну, наполягала ФСБ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 19 грудня 2022, 12:01
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу (ліворуч) та президент РФ Володимир Путін (праворуч), ілюстративне фото з GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін тричі відкладав повномасштабне вторгнення в Україну, ініціатором нападу була Федеральна служба безпеки РФ.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю німецькій газеті Bild, опублікованому 18 грудня

Пряма мова: "За нашою інформацією, атаку переносили тричі, востаннє – в середині лютого". 

Деталі: За словами Скібіцького, Путін неодноразово обговорював ідею вторгнення з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим і міністром оборони Сергієм Шойгу, однак наполягала саме ФСБ. 

Пряма мова: "Вони (співробітники ФСБ - ред.) були впевнені, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси і підштовхнули Герасимова до атаки.

Той факт, що російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами і пальним на три доби (під час спроби захопити Київ - ред.), показує, як сильно вони прорахувалися.

Усі перші (військові - ред.) цілі провалилися: вони не змогли оточити Київ, не змогли взяти Суми, Чернігів і Харків".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаПутінФСБрозвідка
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Тренування літаків РФ у Білорусі проводять для пошуку цілей в Україні – Наєв

Конгрес США хоче виділити $44,9 млрд термінової допомоги Україні і союзникам по НАТО – Reuters

В Луганську лікарні переповнені пораненими російськими загарбниками – ОВА

фото Росіяни знову ударили по Нікопольщині: пошкоджені будинки, газогони і ЛЕП

США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні

Зеленський закликав владу Грузії відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

Усі новини...
війна
Військові пояснили, як ворог використовує інформацію соцмереж для ракетних ударів
На потреби легендарної бригади ПАНів з Криму збирають 10 мільйонів
Біля Бєлгорода 14 тисяч росіян без світла через обстріли - губернатор
Останні новини
11:56
Україна отримала від Канади 500 мільйонів канадських доларів пільгового кредиту
11:55
Дії рідних захисників, які не виходять на зв'язок: омбудсмен дав рекомендації
11:54
У Німеччині 97-річну екссекретарку концтабору визнали винною у вбивстві 10 тисяч осіб
11:52
Чорноморський банк торгівлі та розвитку братиме участь у відновленні України
11:50
Окупанти не завжди погоджуються на обмін тілами загиблих після бою - Координаційний штаб
11:49
Стеля ціни на газ в ЄС могла бути задіяна на щонайменше 40 днів цьогоріч
11:48
фото, відео У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно без світла
11:31
Резніков обіцяє щодня розповідати про порушення Росією правил війни
11:14
Україна у найближчі місяці отримає ще понад 10 тисяч антен Starlink – Федоров
10:57
фото Затримали чоловіка, який підняв триколор у Харкові в 2014-му: його ловили 8 років
Усі новини...