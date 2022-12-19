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ГУР: Путин трижды откладывал нападение на Украину, настаивала ФСБ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 11:01
ГУР: Путин трижды откладывал нападение на Украину, настаивала ФСБ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) и президент РФ Владимир Путин (справа), иллюстративное фото с GETTY IMAGES

Президент России Владимир Путин трижды откладывал полномасштабное вторжение в Украину, инициатором нападения была ФСБ.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкой газете Bild, опубликованному 18 декабря

Прямая речь: "По нашей информации, атаку переносили трижды, последний раз в середине февраля". 

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Детали: По словам Скибицкого, Путин неоднократно обсуждал идею вторжения с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу, однако настаивала именно ФСБ. 

Прямая речь: "Они (сотрудники ФСБ - ред.) были уверены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подтолкнули Герасимова к атаке".

Тот факт, что российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим на трое суток (во время попытки захватить Киев - ред.), показывает, как сильно они просчитались.

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Все первые (военные - ред.) цели провалились, они не смогли окружить Киев, не смогли взять Сумы, Чернигов и Харьков".

Темы: войнаПутинФСБразведка
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