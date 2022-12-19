Наслідки атаки дронів на Київщині: 3 поранених, ушкоджені будинки, три райони без електрики

Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Київській області троє людей постраждали, 9 будинків пошкоджено.

Джерело: начальник управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram

Пряма мова: "Троє потерпілих, щонайменше 9 пошкоджених будинків вже маємо на Київщині внаслідок сьогоднішньої масованої атаки окупантів.

Уламки трьох збитих ППО безпілотників виявили та оглянули наші поліцейські в двох районах області. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки".

Деталі: Очільник поліції вкотре закликав громадян у разі сигналу повітряної тривоги негайно проходити в укриття. Від цього залежить ваше здоров’я та життя.

За даними голова КОВА, частково знеструмлені Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони. Заживлена лише критична інфраструктура. Енергетики працюють над відновленням, проте ситуація складна, зазначив Кулеба.

З ночі всі служби ліквідують наслідки атак.

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В області наразі запроваджені екстрені відключення. Очільник області наголосив, що графіки стабілізаційних вимкнень не діють.

Що передувало: В ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони.