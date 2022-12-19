Последствия атаки дронов на Киевщине: 3 раненых, повреждены дома, обесточены три района

В результате атаки вражеских беспилотников в Киевской области три человека пострадали, 9 домов повреждены.

Источник: начальник управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь: "Трое пострадавших, по меньшей мере 9 поврежденных домов уже имеем на Киевщине в результате сегодняшней массированной атаки оккупантов.

Обломки трех сбитых ПВО беспилотников обнаружили и осмотрели наши полицейские в двух районах области. Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки".

Детали: Глава полиции в очередной раз призвал граждан в случае сигнала воздушной тревоги немедленно проходить в укрытие. От этого зависит ваше здоровье и жизнь.

По данным председателя КОВА, частично обесточены Обуховский, Вышгородский и Бучанский районы. Заживлена только критическая инфраструктура. Энергетики работают над восстановлением, однако ситуация сложная, отметил Кулеба.

С ночи все службы ликвидируют последствия атак.

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В области сейчас введены экстренные отключения. Глава области отметил, что графики стабилизационных отключений не действуют.

Что предшествовало: В ночь с 18 на 19 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", 30 из которых уничтожили Силы обороны.