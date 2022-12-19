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Через атаку російських дронів 3% киян залишилися без опалення

Альона Мазуренко Понеділок, 19 грудня 2022, 13:06

Після ранкової атаки ворожих дронів у Києві без опалення залишаються близько 3 % споживачів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "Після ранкових атак агресора на столицю і пошкодження об’єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень.

Без опалення залишаються близько 3% споживачів. Система водопостачання столиці працює в штатному режимі".

Деталі: Міський голова нагадав, що ситуація в енергетиці складна, тому діють аварійні та екстренні вимкнення.

За його словами, найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони.

Що передувало: В ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Київ атакували 23 дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed", 18 з них було збито. Є влучання в об’єкт інфраструктури.

Теми: КиївШахеделектроенергіяопалення
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