Через атаку російських дронів 3% киян залишилися без опалення
Після ранкової атаки ворожих дронів у Києві без опалення залишаються близько 3 % споживачів.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова: "Після ранкових атак агресора на столицю і пошкодження об’єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень.
Без опалення залишаються близько 3% споживачів. Система водопостачання столиці працює в штатному режимі".
Деталі: Міський голова нагадав, що ситуація в енергетиці складна, тому діють аварійні та екстренні вимкнення.
За його словами, найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони.
Що передувало: В ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони.
Київ атакували 23 дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed", 18 з них було збито. Є влучання в об’єкт інфраструктури.