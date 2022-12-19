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Из-за атаки российских дронов 3% киевлян остались без отопления

Алена МазуренкоПонедельник, 19 декабря 2022, 12:06
Из-за атаки российских дронов 3% киевлян остались без отопления

После утренней атаки вражеских дронов в Киеве без отопления остаются около 3% потребителей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "После утренних атак агрессора на столицу и повреждения объектов инфраструктуры, коммунальщикам уже удалось восстановить работу большинства котельных.

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Без отопления остаются около 3% потребителей. Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме".

Детали: Городской голова напомнил, что ситуация в энергетике сложная, поэтому действуют аварийные и экстренные отключения.

По его словам, больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы.

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Что предшествовало: В ночь с 18 на 19 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", 30 из которых уничтожили Силы обороны.

Киев атаковали 23 дрона-камикадзе иранского производства "Shahed", 18 из них были сбиты. Есть попадание в объект инфраструктуры.

Темы: КиевШахедэлектроэнергияотопление
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