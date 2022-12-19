Захисники України поцілили два гелікоптери і два пункти управління ворога – Генштаб

За добу 19 грудня, на 299 день широкомасштабного вторгнення Росії, українські бійці завдали 17 ударів із неба по російських військових, збили два ворожих гелікоптери, уразили склад боєприпасів, 2 пункти управління та 2 райони зосередження бійців РФ.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 понеділка 19 грудня

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби росіяни завдали 1 ракетного удару, а також здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БпЛА "Шахед-136", 23 із яких збили Сили оборони України. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

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Українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та озброєння й військової техніки (ОВТ) і 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників.

Сили протиповітряної оборони 19 грудня збили два ворожих гелікоптери. Інформація щодо їх типу наразі уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 2 пункти управління та 2 райони зосередження живої сили противника.

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За попередні дні у районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ.

Через значні втрати загарбників продовжується перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі.

Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів.

Ситуація на різних напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії українські позиції в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області та Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по українських позиціях у районах 25 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти не припиняють обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та міста Херсон, де знову постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни.

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