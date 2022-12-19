Защитники Украины поразили два вертолета и два пункта управления врага – Генштаб

За сутки 19 декабря, на 299 день широкомасштабного вторжения России, украинские бойцы нанесли 17 ударов с неба по российским военным, сбили два вражеских вертолета, поразили склад боеприпасов, 2 пункта управления и 2 района сосредоточения бойцов РФ.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 понедельника 19 декабря

Детали: По данным Генштаба ВСУ, в течение суток россияне нанесли 1 ракетный удар, а также совершили около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также враг применил 28 иранских ударных БпЛА "Шахед-136", 23 из которых сбили Силы обороны Украины. В результате вражеских ударов пострадала гражданская инфраструктура и мирное население.

Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники (ВВТ) и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов захватчиков.

Силы противовоздушной обороны 19 декабря сбили два вражеских вертолета. Информация об их типе пока уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили склад боеприпасов, 2 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника.

За предыдущие дни в районах Бердянска, Токмака и Пологов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, около 15 единиц военной техники различного типа и ранены более 150 военнослужащих российских оккупационных войск.

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Из-за значительных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали.

Так, Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для пользования российским оккупационным войскам. Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения.

Ситуация на разных направлениях:

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из артиллерии украинские позиции в районах населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник стрелял по районам Котляровки, Крахмального и Берестового Харьковской области и Стельмаховки, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по украинским позициям в районах 25 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают обстрелы из всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и города Херсон, где снова пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане.

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