Слідом за Путіним до Мінська прилетів літак зі спецзв'язком - журналіст
Понеділок, 19 грудня 2022, 17:28
До Мінська прилетів російський урядовий літак "Россия", обладнаний вузлом спецзв'язку.
Джерело: повідомлення білоруського журналіста Антона Мотолька
Дослівно: "У Національний аеропорт "Мінськ" заходить Ту-214СУС СЛО "Россия" з реєстраційним номером RA-64524.
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Це літак спецпризначення, який обладнаний вузлом зв'язку та спецтехнічними засобами, що дають змогу здійснювати зв'язок із будь-якою точкою світу на маршруті польоту".
Що цьому передувало: У понеділок до Мінська прилетів президент РФ Володимир Путін.
Перед тим як борт Путіна увійшов у повітряний простір Білорусі, з Москви та Санкт-Петербурга злетіло ще 2 літаки, вірогідно, щоб відволікти увагу від повітряного судна, на якому знаходиться президент країни-агресора.
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