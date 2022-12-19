Слідом за Путіним до Мінська прилетів літак зі спецзв'язком - журналіст

До Мінська прилетів російський урядовий літак "Россия", обладнаний вузлом спецзв'язку.

Джерело: повідомлення білоруського журналіста Антона Мотолька

Дослівно: "У Національний аеропорт "Мінськ" заходить Ту-214СУС СЛО "Россия" з реєстраційним номером RA-64524.

Це літак спецпризначення, який обладнаний вузлом зв'язку та спецтехнічними засобами, що дають змогу здійснювати зв'язок із будь-якою точкою світу на маршруті польоту".

Що цьому передувало: У понеділок до Мінська прилетів президент РФ Володимир Путін.

Перед тим як борт Путіна увійшов у повітряний простір Білорусі, з Москви та Санкт-Петербурга злетіло ще 2 літаки, вірогідно, щоб відволікти увагу від повітряного судна, на якому знаходиться президент країни-агресора.