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Вслед за Путиным в Минск прилетел самолет со спецсвязью - журналист

"Украинская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 18:28

В Минск прилетел российский правительственный самолет "Россия", оборудованный узлом спецсвязи.

Источник: сообщение белорусского журналиста Антона Мотолько  

Дословно: "В Национальный аэропорт "Минск" заходит Ту-214СУС СЛО "Россия" с регистрационным номером RA-64524.

Это самолет спецназначения, который оборудован узлом связи и спецтехническими средствами, позволяющими осуществлять связь с любой точкой мира на маршруте полета".

 

Что этому предшествовало: В понедельник в Минск прилетел президент РФ Владимир Путин.

Перед тем как борт Путина вошел в воздушное пространство Беларуси, из Москвы и Санкт-Петербурга взлетели еще 2 самолета, вероятно, чтобы отвлечь внимание от воздушного судна, на котором находится президент страны-агрессора.

Темы: авиаПутинБеларусь
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