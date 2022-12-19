Відразу три літаки Путіна злетіли у небо, щоб "прикрити" його шлях до Білорусі

Борт Володимира Путіна увійшов у повітряний простір Білорусі, перед цим з Москви та Санкт-Петербурга злетіло ще 2 літаки, вірогідно, щоб відволікти увагу від повітряного судна, на якому знаходиться президент країни-агресора.

Джерело: "МотолькоПомоги"

Деталі: Повідомляється, що у повітряний простір Білорусі увійшов Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Борт вилетів із Санкт-Петербурга о 14:25 за місцевим часом. Номер рейсу - RSD111.

Вірогідно, для конспірації о 14:30 з московського аеропорту "Внуково" було піднято інший Іл-96-300ПУ з номером RA-96020. Номер рейсу - RSD1/RSD001.

Крім того, вранці у Петербург перегнали одразу два борти Путіна RA-96022 і RA-96014, другий також, після зльоту літака з Путіним, був піднятий у небо.

Передісторія:

19 грудня президент Росії Володимир Путін планує відвідати Мінськ з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участі усіх міністрів, після того зустріч Лукашенка й Путіна сам на сам, а далі пресконференція.

Наразі російський диктатор уже вирушив до Білорусі. Його борт супроводжує одразу три літаки.

На зустрічі Лукашенка і Путіна також будуть присутні міністри оборони Білорусі та Росії Віктор Хренін і Сергій Шойгу.

Повідомляється, що сторони будуть обговорювати "процес реалізації ухвалених раніше союзних програм", зокрема торгово-економічну співпрацю і спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.

На початку грудня до Мінська літав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Тоді з Білоруссю підписали зміни до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Тоді ж повідомлялося, що Путін і Лукашенко домовилися про зустріч у грудні.

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається примушувати Білорусь брати участь у війні проти України, але натякнув, що режим Олександра Лукашенка добровільно має прийняти рішення.

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