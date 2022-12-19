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Залужний підтримав посилення відповідальності бійців за дезертирство й непокору

Олена РощінаПонеділок, 19 грудня 2022, 20:44
Валерій Залужний, фото Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що підтримує закон 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи військової частини.

Джерело: відеозвернення Валерія Залужного, поширене у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні я змушений підняти досить складну тему: посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів.

Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань".

Деталі: Залужний наголосив, що армія тримається на дисципліні. 

І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до 10% бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням – це несправедливо, вважає головнокомандувач. 

Пряма мова: "Більше того і це ключове: оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути".

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Деталі: На думку Залужного, зарадити цій проблемі у більш мʼякий спосіб можна лише в мирний час, а в умовах війни потрібні швидкі та дієві рішення.

Він також наголосив, що командири так само несуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність, а він повністю довіряє своїм підлеглим.

Пряма мова: "Чи визнаю я наявність проблем, що призводять до самовільного залишення позицій? Так і постійно працюю над їх усуненням. І проведені успішні операції щодо звільнення територій нашої держави є тому підтвердженням.

Чи нормально те, що ми дискутуємо на цю досить чутливу тему публічно? Так, ми в демократичній державі. Але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну.

Тому я закликаю всіх поставити крапку в цій дискусії. І разом наближати Перемогу".

Цьому передувало: 13 грудня Верховна Рада схвалила й спрямувала на підпис президенту законопроєкт №8271, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військових. Петиція з проханням до Володимира Зеленського ветувати цей закон набрала понад 25 тисяч голосів за добу.

Теми: Залужнийарміявійназаконодавство
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