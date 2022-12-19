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Залужный поддержал усиление ответственности бойцов за дезертирство и неповиновение

Елена РощинаПонедельник, 19 декабря 2022, 19:44
Залужный поддержал усиление ответственности бойцов за дезертирство и неповиновение
Валерий Залужный, фото Getty Images

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что поддерживает закон 8271, который усиливает уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или из воинской части.

Источник: видеообращение Валерия Залужного, распространенное в Facebook

Прямая речь: "Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему: усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых приказов.

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Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, которые требовали системного решения этого комплекса вопросов".

Детали: Залужный отметил, что армия держится на дисциплине. 

И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдения, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до 10% боевых выплат, или получить наказание с испытанием – это несправедливо, считает главнокомандующий. 

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Прямая речь: "Более того, и это ключевое: обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть".

Детали: По мнению Залужного, помочь этой проблеме более мягким способом можно только в мирное время, а в условиях войны нужны быстрые и действенные решения.

Он также отметил, что командиры так же несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие, а он полностью доверяет своим подчиненным.

Прямая речь: "Признаю ли я наличие проблем, приводящих к самовольному оставлению позиций? Да и постоянно работаю над их устранением. И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства является тому подтверждением.

Нормально ли то, что мы дискутируем на эту достаточно чувствительную тему публично? Да, мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор, пока это не вредит нам выигрывать войну. 

Поэтому я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать Победу".

Этому предшествовало: 13 декабря Верховная Рада одобрила и направила на подпись президенту законопроект №8271, который существенно усиливает уголовную ответственность военных. Петиция с просьбой к Владимиру Зеленскому ветировать этот закон набрала более 25 тысяч голосов за сутки.

Темы: Залужныйармиявойназаконодательство
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