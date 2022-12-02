СБУ проводить обшуки у 10 об’єктах УПЦ МП у трьох областях

Вранці 2 грудня Служба безпеки України проводить обшуки у низці храмів та монастирів УПЦ МП у трьох областях.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Співробітники СБУ проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу. Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства".

Фото СБУ

Деталі: Обшуки проводять у:

Свято-Миколаївському чоловічому монастирі Хустської єпархії УПЦ МП на Закарпатті;

Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі у Житомирі;

Скиті Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря у Житомирському районі;

Скиті Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря у Житомирському районі;

Рівненсько-Острозькій єпархії, Городоцькому жіночому монастирі, Свято-Георгіївському подвір’ї, Храмі всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенському храмі, Свято-Успенському храмі у Рівненській області.

Фото сбу

Повідомляється, що заходи проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

фото сбу

В СБУ підкреслили, що перевірка установ УПЦ МП проводиться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку "русского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

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