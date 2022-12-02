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ССО вирахували, артилерія ліквідувала: у Пологах знищили ворожий РЕБ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 14:59
фото ССО

Українські військові знищили комплекс радіоелектронної боротьби росіян в окупованому місті Пологи Запорізької області.

Джерело: пресслужба Сил спеціальних операцій України

Деталі: Повідомляється, що підрозділ ССО встановив точне місце перебування комплексу радіоелектронної боротьби противника у місті Пологи Запорізької області.

Окрім створення перешкод Силам оборони України цей комплекс окупанти використовували для подавлення мобільного зв’язку у населеному пункті. Таким чином вони фактично відрізали містян від комунікації з навколишнім світом.

Координати ворожого РЕБу воїни-спецпризначенці передали дружнім артилерійським підрозділам, які знищили комплекс противника.

У ССО вказують, що саме цей їхній підрозділ раніше відзначився знищенням ворожого комплексу С-300, який обстріляв пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області, внаслідок чого загинуло немовля.

Що передувало: У ранковому зведенні Генштабу за 2 грудня йшлося про те, що російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ

Так зазначалося, що в населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають із будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно.

Теми: Запорізька областьвійнаССО
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