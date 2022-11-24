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Сили оборони помстилися за вбивство немовляти на Запоріжжі – Федоров

"Українська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 21:59
Сили оборони помстилися за вбивство немовляти на Запоріжжі – Федоров
Місце знищення ворожої зброї, фото з Telegram Івана Федорова

Українські військові знищили ракетний комплекс С300, з якого росіяни вбили новонародженого хлопчика у Вільнянську.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Рашисти отримали першу ластівку помсти за вбивство немовляти у Вільнянську Запорізької області.

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Наші бійці знищили ракетний комплекс С300, з якого російські терористи влучили у місцевий пологовий будинок".

Деталі: У ніч на 23 листопада окупанти обстріляли лікарню у Вільнянську. Ракета зруйнувала двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. Внаслідок удару по пологовому будинку загинув новонароджений хлопчик, якому було 2 дні.

За словами Федорова, того ж дня українські сили спротиву знайшли місце дислокації російського ракетного комплексу в селі Зелений Яр, а артилерія ЗСУ знищила його.

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Що цьому передувало: У ніч на 17 листопада місто Вільнянськ зазнало ракетного удару, у результаті якого загинуло 9 осіб.

Теми: Запорізька областьобстрілФедоров
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