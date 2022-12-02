РосЗМІ: Росія готова покинути ЗАЕС в обмін на транзит нафти і газу через Україну

Росія готова покинути територію окупованої Запорізької атомної електростанції в обмін на безперебійний транзит нафти і газу через Україну.

Джерело: Медуза з посиланням на джерела, близькі до Кремля та уряду Росії, які говорили на умовах анонімності

Деталі: Джерело видання, близьке до Кремля, а також співрозмовник, близький до уряду РФ, стверджують, що РФ готова піти із Запорізької АЕС, однак не планує повністю залишати Запорізьку область. Видання повідомляє, що Кремль планує передати АЕС або українській владі, або МАГАТЕ.

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За словами джерел, в обмін на виведення військ з АЕС російська влада розраховує отримати гарантії безперебійного транзиту нафти і газу територією України. Співрозмовники стверджують, що і в Кремлі, і в уряді "є готовність до угоди", оскільки "качати і продавати нафту і газ дуже важливо для російського бюджету".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі Медузі відкинув можливість такої угоди.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Російські окупанти захопили контроль над ЗАЕС на початку повномаштабного вторгнення. 5 жовтня 2022 року Володимир Путін підписав указ про нібито перехід станції у власність Росії.

27 листопада президент НАЕК "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що є ознаки підготовки військових РФ до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відведення військ Росії із Запорізької АЕС "бути не може".

Нагадаємо: