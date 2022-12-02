Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ткаченко про реєстрацію монастиря ПЦУ в Лаврі: Про передачу мова не йде

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 20:57
Ткаченко про реєстрацію монастиря ПЦУ в Лаврі: Про передачу мова не йде
Олександр Ткаченко, фото Мінкультури

Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, яку зареєстрували в якості монастиря ПЦУ, не була в користування УПЦ МП.

Джерело: Ткаченко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наразі мова не йде про передачу Києво-Печерської Лаври, мова йде про реєстрацію юридичної особи в тому самому монастирі, церкві, яка і досі перебуває в користуванні ПЦУ. Вона знаходиться на території верхньої лаври. Змінюється просто назва і уточнюється адреса.

Реклама:

Просто так співпало, оскільки реєстрація відбувалася впродовж певного періоду часу, що ця інформація з’явилася сьогодні, зареєстровано в держреєстрі".

Деталі: Він наголосив, що ці процеси "не мають жодного відношення до ситуації, яка зараз відбувається в Києво-Печерській Лаврі".

"Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. Як верхня, це заповідник, де розташовані музеї, і нижня лавра, яка передана в оренду за часів Януковича безстроково УПЦ (МП – ред.). На території верхньої лаври знаходиться ще один монастир, назва якого була змінена і сьогодні була зареєстрована. Нічого з точки зору пересування ченців не змінюється", - сказав Ткаченко.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас він зазначив, що, згідно рішення РНБО, уряд має два місяці, щоб "дослідити, яким чином використовується державне майно в нижній лаврі самим УПЦ".

"І впродовж цих двох місяців ми й будемо приймати ті чи інші рішення", - додав міністр.

Що передувало: 1 грудня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Президент того ж дня ввів його в дію.

Зокрема, рішення передбачає, що за 2 місяці уряд має забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

2 грудня Православна церква України повідомила, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстровано в якості монастиря у складі ПЦУ.

Теми: Православна Церква УкраїниУПЦ МПТкаченкоцерква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Православна Церква України
Митрополит ПЦУ сказав, що "влада вигадує війну", у церкві назвали це помилкою
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Хуліганство і злісна непокора: на Київщині під час переходу з УПЦ МП до ПЦУ виник конфлікт
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: