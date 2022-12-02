Ткаченко про реєстрацію монастиря ПЦУ в Лаврі: Про передачу мова не йде

Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, яку зареєстрували в якості монастиря ПЦУ, не була в користування УПЦ МП.

Джерело: Ткаченко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наразі мова не йде про передачу Києво-Печерської Лаври, мова йде про реєстрацію юридичної особи в тому самому монастирі, церкві, яка і досі перебуває в користуванні ПЦУ. Вона знаходиться на території верхньої лаври. Змінюється просто назва і уточнюється адреса.

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Просто так співпало, оскільки реєстрація відбувалася впродовж певного періоду часу, що ця інформація з’явилася сьогодні, зареєстровано в держреєстрі".

Деталі: Він наголосив, що ці процеси "не мають жодного відношення до ситуації, яка зараз відбувається в Києво-Печерській Лаврі".

"Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. Як верхня, це заповідник, де розташовані музеї, і нижня лавра, яка передана в оренду за часів Януковича безстроково УПЦ (МП – ред.). На території верхньої лаври знаходиться ще один монастир, назва якого була змінена і сьогодні була зареєстрована. Нічого з точки зору пересування ченців не змінюється", - сказав Ткаченко.

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Водночас він зазначив, що, згідно рішення РНБО, уряд має два місяці, щоб "дослідити, яким чином використовується державне майно в нижній лаврі самим УПЦ".

"І впродовж цих двох місяців ми й будемо приймати ті чи інші рішення", - додав міністр.

Що передувало: 1 грудня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Президент того ж дня ввів його в дію.

Зокрема, рішення передбачає, що за 2 місяці уряд має забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

2 грудня Православна церква України повідомила, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстровано в якості монастиря у складі ПЦУ.