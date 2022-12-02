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Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир ПЦУ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 19:22
Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир ПЦУ
Києво-Печерська Лавра, листопад 2022 року, NurPhoto via Getty Images

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі Православної церкви України, водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.

Джерело: Православна церква України

Дослівно: "1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української православної Церкви (Православної церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205)".

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Деталі: ПЦУ зазначає, що "з метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату" священний синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної церкви релігійної організації – чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра".

Тоді ж синод доручив митрополиту ПЦУ Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів із проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення – для монастирської діяльності.

"Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням синоду блаженнійший митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу", - заявили у ПЦУ.

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Оновлено: Пізніше міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що реєстрація Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в якості монастиря ПЦУ стосується того самого монастиря, який і раніше перебував у користуванні Православної церкви України.

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Теми: Православна Церква УкраїниУПЦ МПцеркваКиїв
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