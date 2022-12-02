Зеленський та РНБО запровадили санкції проти церковників УПЦ МП

Президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

Джерело: указ президента України №820/2022 про рішення РНБО України від 1 грудня

Деталі: 1 грудня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Президент того ж дня ввів його в дію.

РНБО ухвалила рішення після розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України.

Дослівно рішення РНБО: "Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб згідно з додатком.

Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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Деталі: Список підсанкційних прізвищ президент 1 грудня обіцяв оприлюднити згодом.

Крім того, РНБО доручила Кабміну у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

Також за 2 місяці уряд має забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Тепер Кабмін має координувати роботу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, а їй мають підпорядковуватися структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання реалізації права на свободу совісті і віросповідання, діяльності релігійних організацій.

Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено забезпечити у двомісячний строк проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, за необхідності вжити передбачених законом заходів.

Активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України доручено СБУ, поліцї та іншим держорганам, до компетенції яких належать питання у сфері забезпечення національної безпеки.

Цьому передувало: Служба безпеки України в жовтні почала активно проводити обшуки у будівлях УПЦ МП у різних областях України – і слідчі дії тривають.

22 листопада Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у столиці.