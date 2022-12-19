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Зеленський: Бахмут ламає і найманців Путіна, втрати Росії досягають 100 тисяч

Олена РощінаПонеділок, 19 грудня 2022, 23:19

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Бахмут "ламає" вже не тільки російську армію, а й російських найманців, але Володимира Путіна не зупиняють навіть 100 тисяч втрачених життів його громадян. 

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 грудня 

Пряма мова: "Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 кілометрів активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів.

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Лише вдумайтеся в це: Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? Відповіді на це запитання ні в кого в Москві немає. І не буде.

Вони ведуть війну і витрачають життя людей – інших людей, не своїх близьких, не свої власні життя, а інших, і лише тому, що якась там купка в Кремлі не вміє визнавати помилок і страшенно боїться реальності. Але реальність говорить сама за себе".

Деталі: Зеленський подякував українським бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Соледар, Авдіївку, Мар'їнку, Кремінський напрямок та весь Донбас.

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Він наголосив, що цей регіон до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні, а зараз РФ його "руйнує просто до випаленої землі".

Але "навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть", запевнив український президент.

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Теми: БахмутЗеленськийвійнаРосія
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