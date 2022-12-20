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Зеленский: Бахмут ломает и наемников Путина, потери России достигают 100 тысяч

Елена РощинаВторник, 20 декабря 2022, 00:19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут "ломает" уже не только российскую армию, но и российских наемников, но Владимира Путина не останавливают даже 100 тысяч утраченных жизней его граждан. 

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 декабря 

Прямая речь: "Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта – более 1300 километров активных боевых действий. Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет, и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, которые пришли на замену утраченных армий оккупантов.

Только вдумайтесь в это: Россия уже потеряла в Украине почти 99 тысяч своих солдат. На днях будет 100 тысяч потерь оккупантов. Ради чего? Ответа на этот вопрос ни у кого в Москве нет. И не будет.

Они ведут войну и тратят жизни людей – других людей, не своих близких, не свои собственные жизни, а других, и только потому, что какая-то там кучка в Кремле не умеет признавать ошибки и ужасно боится реальности. Но реальность говорит сама за себя".

Детали: Зеленский поблагодарил украинских бойцов, которые героически держат Бахмутское направление, Соледар, Авдеевку, Марьинку, Кременское направление и весь Донбасс.

Он отметил, что этот регион до прихода России был одним из самых сильных в Украине, а сейчас РФ его "разрушает просто до выжженной земли".

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Но "даже такая жестокость врагу ничего не даст", заверил украинский президент.

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Темы: БахмутЗеленскийвойнаРосcия
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