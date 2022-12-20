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Зеленський попросив у країн Північної Європи більше зброї

"Українська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 00:31
Зеленський попросив у країн Північної Європи більше зброї
Володимир Зеленський, фото: ОПУ

Володимир Зеленський звернувся до країн Північної Європи з проханням про додаткову військову допомогу для України. Про виступ на саміті Об’єднаних експедиційних сил український президент розповів у щоденному зверненні до громадян.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова: "Звернувся сьогодні (19 грудня – УП) до лідерів десяти держав Північної Європи, об'єднаних у The Joint Expeditionary Force. Це такий формат співпраці, ініційований Великою Британією. До нього входять країни Балтії, Фінляндія, країни Скандинавії, Нідерланди, Ісландія і, власне, Сполучене Королівство. І моє звернення було сьогодні дуже конкретним. Зброя, снаряди, нові оборонні можливості... Все те, що дасть нам змогу прискорити закінчення цієї війни. Дякую учасникам саміту за те, що ми були почуті – очікуємо на нові рішення щодо постачання нової зброї".

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Деталі: За словами Зеленського, зараз ключове завдання української влади, дипломатів і посадовців – щоби світова підтримка України у наступному році не лише зберігалася на такому ж рівні, як цьогоріч, але й збільшилася за показниками, які необхідні для посилення оборонних операцій.

"Це артилерія – треба більше гармат, снарядів, це сучасні танки, які поки ще не постачаються Україні, це більш далекобійні системи залпового вогню, сучасна й справді ефективна ППО", – перерахував президент.

Що цьому передувало: Раніше повідомлялося, що 19 грудня прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак відвідає у Латвії саміт військової групи 10 країн, де виступить Зеленський.

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Теми: ЄвропазброяЗеленський
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