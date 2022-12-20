Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский попросил у стран Северной Европы больше оружия

"Украинская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 01:31
Владимир Зеленский, фото: ОПУ

Владимир Зеленский обратился к странам Северной Европы с просьбой о дополнительной военной помощи для Украины. О выступлении на саммите Объединенных экспедиционных сил украинский президент рассказал в ежедневном обращении к гражданам.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Обратился сегодня (19 декабря – УП) к лидерам десяти государств Северной Европы, объединенных в The Joint Expeditionary Force. Это такой формат сотрудничества, инициированный Великобританией. В него входят страны Балтии, Финляндия, страны Скандинавии, Нидерланды, Исландия и, собственно, Соединенное Королевство. И мое обращение было сегодня очень конкретным. Оружие, снаряды, новые оборонные возможности... Все то, что позволит нам ускорить окончание этой войны. Спасибо участникам саммита за то, что мы были услышаны – ожидаем новых решений по поставкам нового оружия".

Детали: По словам Зеленского, сейчас ключевая задача украинской власти, дипломатов и чиновников – чтобы мировая поддержка Украины в следующем году не только сохранялась на таком же уровне, как в этом году, но и увеличилась по показателям, которые необходимы для усиления оборонительных операций.

"Это артиллерия – надо больше пушек, снарядов, это современные танки, которые пока еще не поставляются Украине, это более дальнобойные системы залпового огня, современная и действительно эффективная ПВО", – перечислил президент.

Что этому предшествовало: Ранее сообщалось, что 19 декабря премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит в Латвии саммит военной группы 10 стран, где выступит Зеленский.

Темы: ЕвропаоружиеЗеленский
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Системы "Patriot" будут в следующем пакете помощи США вместе с JDAM – CNN

В МИД прокомментировали упреки правящей партии Грузии о "спецоперации" Украины с Саакашвили

видеоЗеленский передаст от защитников Бахмута подарок западным партнерам

До графиков в Киеве пока далеко: в Yasno рассказали о ситуации со светом

видеоВоенно-транспортные самолеты Турции вылетели из "Борисполя", где находились с 24 февраля

Россия хочет до Нового года оставить украинцев без света, готовимся к атакам – Шмыгаль

Все новости...
Европа
После краха FTX в G20 хотят достичь политического консенсуса по криптоактивам
В Каталонии вводят временные ежемесячные выплаты для беженцев из Украины
Совет Европы утвердил план действий для Украины с рекордным бюджетом 50 млн евро
Последние новости
00:22
Зеленский планирует визит в Вашингтон – СМИ
23:59
Байден в ноябре заявил, что ядерная сделка с Ираном "мертва"
23:46
Системы "Patriot" будут в следующем пакете помощи США вместе с JDAM – CNN
23:27
В Воздушных силах насчитали 67 дронов во время 4 последних атак
22:52
Спецслужба Латвии вынесла предупреждение популистам из-за интервью для российских и белорусских СМИ
22:43
фотоКремль заявил, что Путин был на передовой. СМИ узнали Ростов-на-Дону
22:13
Франция передала Украине Crotale и обещает Caesar и другое оружие в начале 2023 года
22:00
19 мин разорвалось вблизи границы Сумщины с Россией за день
21:40
В МИД прокомментировали упреки правящей партии Грузии о "спецоперации" Украины с Саакашвили
21:38
видеоЗеленский передаст от защитников Бахмута подарок западным партнерам
Все новости...