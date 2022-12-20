Зеленский попросил у стран Северной Европы больше оружия

Владимир Зеленский обратился к странам Северной Европы с просьбой о дополнительной военной помощи для Украины. О выступлении на саммите Объединенных экспедиционных сил украинский президент рассказал в ежедневном обращении к гражданам.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Обратился сегодня (19 декабря – УП) к лидерам десяти государств Северной Европы, объединенных в The Joint Expeditionary Force. Это такой формат сотрудничества, инициированный Великобританией. В него входят страны Балтии, Финляндия, страны Скандинавии, Нидерланды, Исландия и, собственно, Соединенное Королевство. И мое обращение было сегодня очень конкретным. Оружие, снаряды, новые оборонные возможности... Все то, что позволит нам ускорить окончание этой войны. Спасибо участникам саммита за то, что мы были услышаны – ожидаем новых решений по поставкам нового оружия".

Детали: По словам Зеленского, сейчас ключевая задача украинской власти, дипломатов и чиновников – чтобы мировая поддержка Украины в следующем году не только сохранялась на таком же уровне, как в этом году, но и увеличилась по показателям, которые необходимы для усиления оборонительных операций.

"Это артиллерия – надо больше пушек, снарядов, это современные танки, которые пока еще не поставляются Украине, это более дальнобойные системы залпового огня, современная и действительно эффективная ПВО", – перечислил президент.

Что этому предшествовало: Ранее сообщалось, что 19 декабря премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит в Латвии саммит военной группы 10 стран, где выступит Зеленский.