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США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні

"Українська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 02:55
США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні
Протест проти поставок іранських безпілотників Росії, фото Reuters

США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш піддався тиску з боку РФ, через що не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників.

Джерело: Reuters

Деталі: США, Великобританія, Франція, Німеччина і Україна заявляють, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном. Ці країни наполягають, щоби Гутерріш направив до Києва офіційних осіб для проведення розслідування.

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19 грудня, виступаючи на засіданні Радбезу, присвяченому резолюції 2015 року щодо ядерної угоди з Іраном, заступник посла США в ООН Роберт Вуд висловив розчарування з приводу того, що ООН так і не розпочала розслідування щодо використання РФ іранських дронів.

Пряма мова Вуда: "Ми шкодуємо, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення.

Ми розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування".

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Що цьому передувало: У жовтні Іран засудив заклик Франції, Німеччини і Британії до ООН розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує безпілотники іранського походження для нападу на Україну.

Теми: ООНСШАвійнаІран
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