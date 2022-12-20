Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні

"Українська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 03:55
Протест проти поставок іранських безпілотників Росії, фото Reuters

США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш піддався тиску з боку РФ, через що не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників.

Джерело: Reuters

Деталі: США, Великобританія, Франція, Німеччина і Україна заявляють, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном. Ці країни наполягають, щоби Гутерріш направив до Києва офіційних осіб для проведення розслідування.

19 грудня, виступаючи на засіданні Радбезу, присвяченому резолюції 2015 року щодо ядерної угоди з Іраном, заступник посла США в ООН Роберт Вуд висловив розчарування з приводу того, що ООН так і не розпочала розслідування щодо використання РФ іранських дронів.

Пряма мова Вуда: "Ми шкодуємо, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення.

Ми розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування".

Що цьому передувало: У жовтні Іран засудив заклик Франції, Німеччини і Британії до ООН розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує безпілотники іранського походження для нападу на Україну.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ООНСШАвійнаІран
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський відвідає з візитом Вашингтон – ЗМІ

Системи "Patriot" будуть у наступному пакеті допомоги США разом із JDAM – CNN

У МЗС прокоментували закиди правлячої партії Грузії про "спецоперацію" України із Саакашвілі

відеоЗеленський передасть від захисників Бахмута подарунок західним партнерам

До графіків у Києві поки далеко: у Yasno розповіли про ситуацію зі світлом

відеоВійськово-транспортні літаки Туреччини вилетіли з "Борисполя", де перебували з 24 лютого

Усі новини...
Зеленський: Бахмут ламає і найманців Путіна, втрати Росії досягають 100 тисяч
Генсек ООН сподівається на завершення війни РФ проти України у 2023 році
Зеленський попросив у країн Північної Європи більше зброї
"Передові позиції", які відвідував Шойгу, виявилися на півночі Криму – ЗМІ
Останні новини
02:54
Зеленський вже на шляху до Вашингтона – CNN
02:21
У ЄС пояснили, чим займатиметься представник із питань санкцій
01:48
фотоРосіяни артилерією атакували Курахове, є поранений
01:16
Світовий банк надає Україні додатковий пакет допомоги на $610 мільйонів
00:22
Зеленський відвідає з візитом Вашингтон – ЗМІ
23:59
Байден у листопаді заявив, що ядерна угода з Іраном "мертва"
23:46
Системи "Patriot" будуть у наступному пакеті допомоги США разом із JDAM – CNN
23:27
У Повітряних силах нарахували 67 дронів під час 4 останніх атак
22:52
Спецслужба Латвії винесла попередження популістам через інтерв’ю для російських і білоруських ЗМІ
22:43
фотоКремль заявив, що Путін був на передовій. ЗМІ впізнали Ростов-на-Дону
Усі новини...