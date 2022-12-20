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США обвинили ООН в нежелании расследовать использование РФ иранских беспилотников в Украине

"Украинская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 03:55
Протест против поставок иранских беспилотников России, фото Reuters

США считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддался давлению со стороны РФ, из-за чего не направил в Украину официальных лиц для проверки использования Россией иранских беспилотников.

Источник: Reuters

Детали: США, Великобритания, Франция, Германия и Украина заявляют, что поставки России беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года, закрепляющую ядерную сделку с Ираном. Эти страны настаивают, чтобы Гутерриш направил в Киев официальных лиц для проведения расследования.

19 декабря, выступая на заседании Совбеза, посвященном резолюции 2015 года по ядерной сделке с Ираном, заместитель посла США в ООН Роберт Вуд выразил разочарование по поводу того, что ООН так и не начала расследование относительно использования РФ иранских дронов.

Прямая речь Вуда: "Мы сожалеем, что ООН не предприняла шагов для проведения нормального расследования этого нарушения.

Мы разочарованы тем, что секретариат, очевидно, поддавшись на российские угрозы, не выполнил мандат, предоставленный ему Советом безопасности, на проведение расследования".

Что этому предшествовало: В октябре Иран осудил призыв Франции, Германии и Британии к ООН расследовать обвинения в том, что Россия использует беспилотники иранского происхождения для нападения на Украину.

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Темы: ООНСШАвойнаИран
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