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Росіяни знову ударили по Нікопольщині: пошкоджені будинки, газогони і ЛЕП

Ірина БалачукВівторок, 20 грудня 2022, 07:44
Росіяни знову ударили по Нікопольщині: пошкоджені будинки, газогони і ЛЕП
ФОТО З TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

Уночі 20 грудня російські війська тричі обстріляли з важкої артилерії Мирівську та Покровську громади Дніпропетровської області, випустивши по мирних селах щонайменше 20 снарядів.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Нікопольщина вночі знову опинилася під ворожим вогнем: російські окупанти з південного берега Каховського водосховища били по Мирівській та Покровській громадам з важкої артилерії. На щастя, люди неушкоджені". 

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Фото з Telegram Резніченка

Деталі: За даними керівників області, у Покровській громаді окупанти понівечили з десяток житлових будинків і господарських споруд, газогони, лінії електропередач.

Наслідки ударів по Мирівській громаді ще з’ясовуються.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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