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Россияне снова ударили по Никопольщине: повреждены дома, газопроводы и ЛЭП

Ирина БалачукВторник, 20 декабря 2022, 08:44
ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

Ночью 20 декабря российские войска трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую и Покровскую общины Днепропетровской области, выпустив по мирным селам не менее 20 снарядов.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Никопольщина ночью снова оказалась под вражеским огнем: российские оккупанты с южного берега Каховского водохранилища били по Мировской и Покровской общинам из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали". 

 
Фото Из Telegram РезнИченкО

Детали: По данным руководителей области, в Покровской общине оккупанты повредили с десяток жилых домов и хозяйственных построек, газопроводы, линии электропередач.

Последствия ударов по Мировской общине еще выясняются.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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