Россияне снова ударили по Никопольщине: повреждены дома, газопроводы и ЛЭП

Ночью 20 декабря российские войска трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую и Покровскую общины Днепропетровской области, выпустив по мирным селам не менее 20 снарядов.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Никопольщина ночью снова оказалась под вражеским огнем: российские оккупанты с южного берега Каховского водохранилища били по Мировской и Покровской общинам из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали".

Фото Из Telegram РезнИченкО

Детали: По данным руководителей области, в Покровской общине оккупанты повредили с десяток жилых домов и хозяйственных построек, газопроводы, линии электропередач.

Последствия ударов по Мировской общине еще выясняются.