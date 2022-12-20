Кільцева електричка Києва відстає від графіка: періодично зникає напруга

Кільцева електричка у Києві затримується на кілька хв – годину через те, що час від часу зникає напруга у мережі.

Джерело: Telegram-канал Kyiv city express

Дослівно Kyiv city express: "Через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбирали низку затримок по всьому кільцю".

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Деталі: Наразі потяги електрички запізнюються від кількох хвилин до понад години.

7301 +7 хв,

7303 +4 хв,

7306 +1 год. 11 хв,

7305 +40 хв,

7405 +37 хв,

7406 +25 хв,

7408 + 41 хв,

7308 + 39 хв,

7310 +9 хв,

7410 +20 хв,

7407 +1 год. 11 хв,

7307 +30 хв,

7412 +32 хв,

7312 +30 хв.

У Kyiv city express підкреслили, що кільцева електричка продовжує рух, але не за графіком.

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