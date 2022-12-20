Кільцева електричка Києва відстає від графіка: періодично зникає напруга
Вівторок, 20 грудня 2022, 10:10
Кільцева електричка у Києві затримується на кілька хв – годину через те, що час від часу зникає напруга у мережі.
Джерело: Telegram-канал Kyiv city express
Дослівно Kyiv city express: "Через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбирали низку затримок по всьому кільцю".
Деталі: Наразі потяги електрички запізнюються від кількох хвилин до понад години.
- 7301 +7 хв,
- 7303 +4 хв,
- 7306 +1 год. 11 хв,
- 7305 +40 хв,
- 7405 +37 хв,
- 7406 +25 хв,
- 7408 + 41 хв,
- 7308 + 39 хв,
- 7310 +9 хв,
- 7410 +20 хв,
- 7407 +1 год. 11 хв,
- 7307 +30 хв,
- 7412 +32 хв,
- 7312 +30 хв.
У Kyiv city express підкреслили, що кільцева електричка продовжує рух, але не за графіком.
Передісторія:
- Вранці 20 грудня через різкі перепади напруги не працювала наземна частина червоної гілки метро – від станції "Арсенальна" до станції "Лісова". О 9:12 пресслужба метро повідомила, що рух поїздів відновили.
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