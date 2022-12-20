Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кільцева електричка Києва відстає від графіка: періодично зникає напруга

Ірина БалачукВівторок, 20 грудня 2022, 10:10
Фото з Telegram-каналу Kyiv city express

Кільцева електричка у Києві затримується на кілька хв – годину через те, що час від часу зникає напруга у мережі.  

Джерело: Telegram-канал Kyiv city express

Дослівно Kyiv city express: "Через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбирали низку затримок по всьому кільцю".

Деталі: Наразі потяги електрички запізнюються від кількох хвилин до понад години.

  • 7301 +7 хв,
  • 7303 +4 хв,
  • 7306 +1 год. 11 хв,
  • 7305 +40 хв,
  • 7405 +37 хв,
  • 7406 +25 хв,
  • 7408 + 41 хв,
  • 7308 + 39 хв,
  • 7310 +9 хв,
  • 7410 +20 хв,
  • 7407 +1 год. 11 хв,
  • 7307 +30 хв,
  • 7412 +32 хв,
  • 7312 +30 хв.

У Kyiv city express підкреслили, що кільцева електричка продовжує рух, але не за графіком.  

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київтранспортелектроенергія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

доповнено Зеленський підтвердив візит до Байдена

Системи Patriot для України: пакет допомоги сягне $1,8 млрд – АР

Зеленський вже на шляху до Вашингтона – CNN

Системи "Patriot" будуть у наступному пакеті допомоги США разом із JDAM – CNN

У МЗС прокоментували закиди правлячої партії Грузії про "спецоперацію" України із Саакашвілі

відеоЗеленський передасть від захисників Бахмута подарунок західним партнерам

Усі новини...
Київ
У Києві тривають аварійні відключення світла, можливі нетривалі перебої з водою
Частина червоної гілки метро Києва не працювала через перепади напруги
У Києві через складну ситуацію з електрикою без тепла можуть бути 144 будинки
Останні новини
09:10
Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів і 12 ворожих артилерійських систем
08:54
Конституційний суд Іспанії ухвалив безпрецедентне рішення, що гальмує роботу уряду
08:12
Окупанти вбили цивільних у Вугледарі і Торському
08:08
доповнено Зеленський підтвердив візит до Байдена
07:50
фотоЗа ніч ворог вдарив по громадах Дніпропетровщини 70 снарядами
07:27
Окупанти готують примусову евакуацію з населених пунктів Запоріжжя – штаб
06:57
ЗСУ завдали по 10 ударів з неба і землі по районах зосередження ворога – зведення
06:28
Ізраїль передав Херсонщині 17 генераторів
05:26
Кремль домагається поступок від Лукашенка – ISW
04:27
Системи Patriot для України: пакет допомоги сягне $1,8 млрд – АР
Усі новини...