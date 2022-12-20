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Кольцевая электричка Киева отстает от графика: периодически исчезает напряжение

Ирина БалачукВторник, 20 декабря 2022, 09:10
Кольцевая электричка Киева отстает от графика: периодически исчезает напряжение
Фото из Telegram-канала Kyiv city express

Кольцевая электричка в Киеве задерживается на несколько мин – час из-за того, что время от времени исчезает напряжение в сети. 

Источник: Telegram-канал Kyiv city express

Дословно Kyiv city express: "Из-за ограниченного лимита мощности по Киевской области и периодического пропадания напряжения собрали ряд задержек по всему кольцу".

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Детали: Сейчас поезда электрички опаздывают от нескольких минут до более, чем на час.

  • 7301 +7 мин,
  • 7303 +4 мин,
  • 7306 +1 час. 11 мин,
  • 7305 +40 мин,
  • 7405 +37 мин,
  • 7406 +25 мин,
  • 7408 + 41 мин,
  • 7308 + 39 мин,
  • 7310 +9 мин,
  • 7410 +20 мин,
  • 7407 +1 час. 11 мин,
  • 7307 +30 мин,
  • 7412 +32 мин,
  • 7312 +30 мин.

В Kyiv city express подчеркнули, что кольцевая электричка продолжает движение, но не по графику. 

Предыстория: 

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Темы: Киевтранспортэлектроэнергия
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