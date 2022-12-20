Кольцевая электричка Киева отстает от графика: периодически исчезает напряжение
Вторник, 20 декабря 2022, 09:10
Кольцевая электричка в Киеве задерживается на несколько мин – час из-за того, что время от времени исчезает напряжение в сети.
Источник: Telegram-канал Kyiv city express
Дословно Kyiv city express: "Из-за ограниченного лимита мощности по Киевской области и периодического пропадания напряжения собрали ряд задержек по всему кольцу".
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Детали: Сейчас поезда электрички опаздывают от нескольких минут до более, чем на час.
- 7301 +7 мин,
- 7303 +4 мин,
- 7306 +1 час. 11 мин,
- 7305 +40 мин,
- 7405 +37 мин,
- 7406 +25 мин,
- 7408 + 41 мин,
- 7308 + 39 мин,
- 7310 +9 мин,
- 7410 +20 мин,
- 7407 +1 час. 11 мин,
- 7307 +30 мин,
- 7412 +32 мин,
- 7312 +30 мин.
В Kyiv city express подчеркнули, что кольцевая электричка продолжает движение, но не по графику.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 20 декабря из-за резких перепадов напряжения не работала наземная часть красной ветки метро – от станции "Арсенальная" до станции "Лесная". В 9:12 пресс-служба метро сообщила, что движение поездов восстановили.